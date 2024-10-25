Курск, 25 октября, 2024, 15:08 — ИА Регнум. ВС РФ приступили к ликвидации окружённой в Курской области группировки ВСУ, сообщил Telegram-канал Mash.

Сергей Бобылев/РИА Новости

Группировка противника окружена в районе населённых пунктов Погребки — Ольговка — Новоивановка, сказано в сообщении. Для её уничтожения применяются артиллерия, миномёты, авиабомбы и дроны, отметили авторы.

ВСУ пытаются вырваться из окружения и проводят атаки в районе Ольговки и Викторовки, но «горловина» выхода находится под полным огневым и визуальным контролем ВС РФ, сказано в сообщении.

Командование ВСУ продолжает перебрасывать в Курскую область резервы, снимая опытных бойцов с харьковского и запорожского направлений, отметили авторы. Число потерь противника растёт, а подразделения ВС РФ между тем уже вошли в Дарьино, село в нескольких километрах от границы с Украиной, и ведут зачистку, сказано также в сообщении.

Как передавало ИА Регнум, 24 октября президент Владимир Путин заявил, что российские войска активно работают в Курской области. Часть вторгшихся в РФ подразделений ВСУ, около 2 тыс. человек, блокированы и окружены, рассказал глава государства. ВСУ пытаются прорвать окружение, ВС РФ приступили к ликвидации этой группировки, отметил президент.

ВСУ потеряли стабильное управление окружёнными подразделениями в Курской области, рассказал также Путин. Находящиеся в окружении бойцы противника не слишком хорошо понимают, что окружены, отметил он.

Вооружённые силы России предотвратили попытку ВСУ прорвать государственную границу в районе населённого пункта Новый Путь в Курской области, сообщила 25 октября пресс-служба Министерства обороны. Кроме того, в минувшие сутки были отражены пять контратак противника, потери ВСУ в указанный период составили более 300 человек, а за всё время ведения боевых действий на данном направлении — более 26,5 тыс. человек.