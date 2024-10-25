Курск, 25 октября, 2024, 14:02 — ИА Регнум. Вооружённые силы России предотвратили попытку ВСУ прорвать государственную границу в районе населённого пункта Новый Путь в Курской области, сообщила 25 октября пресс-служба Министерства обороны.

РИА Новости/Константин Михальчевский

ВСУ при попытке совершить прорыв через границу потеряли около 15 человек убитыми и ранеными, сказано в сообщении.

«Предотвращена попытка ВСУ прорваться через границу Российской Федерации в направлении населённого пункта Новый Путь. Потери противника составили около 15 человек личного состава убитыми и ранеными, уничтожены две боевые бронированные машины. Один военнослужащий ВСУ сдался в плен», — отметила пресс-служба.

Также 25 октября пресс-служба Минобороны сообщила об отражении в минувшие сутки пяти контратак противника. Потери ВСУ в указанный период составили более 300 человек, а за всё время ведения боевых действий на данном направлении — более 26,5 тыс. человек.

Как передавало ИА Регнум, 24 октября президент Владимир Путин заявил, что российские войска активно работают в Курской области. Часть вторгшихся в РФ подразделений ВСУ, около 2 тыс. человек, блокированы и окружены, рассказал глава государства. ВСУ пытаются прорвать окружение, ВС РФ приступили к ликвидации этой группировки, отметил президент.

ВСУ потеряли стабильное управление окружёнными подразделениями в Курской области, рассказал также Путин. Находящиеся в окружении бойцы противника не слишком хорошо понимают, что окружены, отметил он.