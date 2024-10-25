Москва, 25 октября, 2024, 14:35 — ИА Регнум. За неделю с 19 по 25 октября в зоне проведения специальной военной операции в плен сдались 55 военных Вооружённых сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

Павел Лисицын/РИА Новости

«В течение недели на линии боевого соприкосновения сдались в плен 55 украинских военнослужащих», ― говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.

В Минобороны уточнили, что из этого числа 39 бойцов ВСУ сдались в плен в Курской области.

Как передавало ИА Регнум, за прошедшую неделю Вооружённые силы России освободили четыре населённых пункта в Донецкой Народной Республике (ДНР) — Новосадовое, Зоряное, Серебрянку и Николаевку.

Президент России Владимир Путин 24 октября на пресс-конференции по итогам саммита БРИКС в Казани сообщил, что потери Украины за последний месяц боёв на курском направлении составили 26 тыс. бойцов.

25 октября российский лидер заявил, что ВСУ потеряли стабильное управление окружёнными подразделениями в Курской области. По его словам, украинские военные даже не очень понимают, что они в окружении. Он уточнил, что российские военные заблокировали в регионе 2 тыс. украинских боевиков.

Потери ВСУ в Курской области за минувшие сутки 24 октября составили до 280 человек. Также российские войска отразили три контратаки ВСУ.