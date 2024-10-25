Вашингтон, 25 октября, 2024, 07:23 — ИА Регнум. Власти Ирана, ожидая ответного удара со стороны Израиля, приказали вооружённым силам быть готовыми к войне. Об этом 24 октября написала американская газета The New York Times (NYT) со ссылкой на иранских чиновников.

Zuma\TASS Духовный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи c участниками Корпуса стражей Исламской революции

Источники утверждают, что верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи приказал военным разработать несколько планов для ответа на израильскую атаку. Масштабы ответного удара Ирана будут во многом зависеть от серьёзности израильских атак. Если Израиль ограничится ударами по нескольким военным базам и складам с ракетами и беспилотниками, Иран может отказаться от дальнейшей эскалации.

Ответ последует в случае удара Израиля по нефтяным, энергетическим или ядерным объектам, а также при гибели высокопоставленных официальных лиц.

Как сообщало ИА Регнум, 19 октября министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил, что Тегеран рассматривает любую атаку Израиля как «красную линию», после нарушения которой последуют аналогичные ответные меры. Он подчеркнул, что Иран определил все цели на территории Израиля, в случае израильской атаки ответ будет предпринят своевременно.

Президент Соединённых Штатов Америки Джо Байден утверждал, что Вашингтону известно, когда и как Израиль ответит на массированную ракетную атаку Ирана.

Вечером 1 октября Иран в качестве мести за гибель лидера ливанского шиитского движения «Хезболла» Хасана Насраллы нанёс массированный ракетный удар по территории Израиля. По информации ЦАХАЛ, со стороны Ирана было выпущено более 180 баллистических ракет, но израильские средства противовоздушной обороны перехватили большинство из них. 5 октября ЦАХАЛ признала, что в результате ракетного удара поражены авиабазы Неватим и Тель-Ноф израильских военно-воздушных сил. При этом уточнялось, что попадание по объектам не повлияло на боеготовность израильских войск.