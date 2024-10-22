Москва, 22 октября, 2024, 13:52 — ИА Регнум. Потери украинских войск в минувшие сутки на курском направлении превысили 340 человек. Шестеро военных сдались в плен, сообщает 22 октября Минобороны РФ в Telegram-канале.

Dmytro Smolienko3/Global Look Press

Подразделения российской группировки войск «Север», продолжая наступательные действия, нанесли поражение противнику в районах населённых пунктов Зелёный Шлях, Нижний Клин, Новоивановка, Новый Путь, Плёхово, Свердликово и Черкасская Конопелька. Кроме того, возле Зелёного Шляха и Николаево-Дарьино они отразили две контратаки.

Вооружённые силы Украины (ВСУ) в результате потеряли убитыми и ранеными до 70 бойцов, а также танк и три боевые машины пехоты Bradley производства США. Четыре украинских бойца сдались в плен.

Удары по украинским силам также наносили авиация, ракетные войска и артиллерия. За сутки потери противника составили более 340 бойцов и 13 единиц бронетехники, включая три танка, пять БМП и пять боевых бронированных машин. Также уничтожены пять артиллерийских орудий, 11 автомобилей и две станции радиоэлектронной борьбы. Шестеро военнослужащих ВСУ сдались в плен.

Общие потери ВСУ с начала боевых действий в Курской области превысили 25,6 тыс. человек. Украинские войска лишились 172 танков, 89 БМП, 103 бронетранспортёров, 982 боевых бронированных машин, 675 автомобилей, 221 артиллерийского орудия, 38 пусковых установок реактивных систем залпового огня.

Как сообщало ИА Регнум, утром 6 августа подразделения Вооружённых сил Украины (ВСУ) вторглись в Курскую область, намереваясь захватить территорию. Их продвижение остановили российские военные. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим контртеррористической операции.

Президент Владимир Путин назвал вторжение под Курск масштабной провокацией киевского режима, отметив, что ВСУ ведут неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркнула, что речь идёт об очередном теракте со стороны Киева.

Число мирных жителей, которых признали потерпевшими по делу о нападении ВСУ на Курскую область, исчисляется тысячами. Возбуждены уголовные дела в отношении украинских военачальников, причастных к совершению преступлений в курском приграничье, сообщили в СК России.