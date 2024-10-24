Казань, 24 октября, 2024, 19:01 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин 24 октября на пресс-конференции по итогам саммита БРИКС в Казани ответил на вопрос, чувствует ли он себя «изолированным».

Максим Богодвид/Фотохост-агентство brics-russia2024.ru

Россия получает от западных партнёров сигналы о возможных контактах, и слова о том, что он отказывается от таких контактов — ложь, сказал президент.

Россия не против возобновления отношений, но и «не навязывается», страна и сейчас нормально живёт, работает и развивается, заявил глава государства.

Саммит БРИКС проходит в Казани 22–24 октября. На мероприятие, куда приглашены 36 иностранных лидеров, также прибыл генсек ООН Антониу Гутерриш.

Страны БРИКС утвердили декларацию саммита и распространят её в ООН, сообщил Путин. Переговоры президента России с лидерами стран БРИКС отличились особой теплотой и дружеским настроем, отмечали участники встреч. Саммит и масштаб внимания к нему показывают, что теперь БРИКС, а не Запад определяет глобальную повестку, указывали наблюдатели.

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