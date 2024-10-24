Посёлок городского типа Сириус, Краснодарский край, 24 октября, 2024, 19:55 — ИА Регнум. Сборная России одержала победу в Международной олимпиаде по вопросам изменения климата и проблемам экологии. Об этом сообщили в Минпросвещения.

Telegram/Минпросвещения России

Олимпиада прошла в образовательном центре «Сириус». Всего российским школьникам удалось завоевать одну золотую, две серебряных и две бронзовых медалей.

Второе место заняла Белоруссия, третье — команда Сейшельских островов.

«Всего в олимпиаде приняли участие 30 школьников из семи стран: России, Беларуси, Индонезии, Таджикистана, Пакистана, Сейшельских островов и Абхазии. В течение пяти дней они решали теоретические и практические задачи от индустриальных, природоохранных и академических партнеров «Сириуса», — говорится в Telegram-канале Минпросвещения.

Вместе с этим в образовательном центре «Сириус» отметили, что зарубежные участники олимпиады за время состязаний смогли познакомиться с Россией и её природой благодаря организованному туру в Кавказский биосферный заповедник.

«Участники самостоятельно провели исследования и собрали материалы для работы, а после предложили решения актуальных экологических задач в Образовательном центре «Сириус»", — говорится в Telegram-канале Образовательного центра «Сириус».

Отмечается, что организаторы приняли решение сделать олимпиады ежегодной. Следующие состязания пройдут в «Сириусе» в сентябре 2025 года.

Как передавало ИА Регнум, ранее в «Сириусе» подвели итоги IV Международной олимпиады по финансовой безопасности. В финале турнира приняли участие около 600 участников из 36 стран. Победителями и призёрами стали 28 россиян и 138 представителей зарубежных стран — от Азербайджана до Эфиопии. Отмечалось, что они получат преимущество при поступлении в вузы Международного сетевого института в сфере противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма, а также возможность пройти стажировку в Росфинмониторинге или Банке России с перспективами дальнейшего трудоустройства.