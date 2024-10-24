Вашингтон, 24 октября, 2024, 16:18 — ИА Регнум. Иран столкнётся с «крайне негативными последствиями» в случае дальнейших атак на Израиль. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен в Катаре, где прошла встреча с главой правительства и министром иностранных дел Катара шейхом Мухаммедом бен Абдель Рахманом Аль Тани.

Mark Schiefelbein/AP/TASS Госсекретарь США Энтони Блинкен

«Мы также продолжаем работать с нашими партнёрами в регионе, чтобы очень чётко дать понять Ирану, что дальнейшие атаки на Израиль будут иметь крайне негативные последствия для интересов Ирана», — сказал госсекретарь на пресс-конференции по итогам переговоров.

Как передавало ИА Регнум, на пленарном заседании саммита БРИКС в формате «БРИКС+/аутрич» президент России Владимир Путин отметил, что Ближний Восток оказался на грани полномасштабной войны. Глава государства подчеркнул, что обстановка в этом регионе вызывает беспокойство. По его словам, речь идёт об обострении застарелого конфликта.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 2 октября отметил, что ситуация на Ближнем Востоке развивается по наиболее тревожному сценарию. В этой связи Москва призвала все стороны конфликта к сдержанности. Он подчеркнул, что Россия осуждает любые действия, которые ведут к гибели гражданского населения.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась после проникновения тысяч боевиков ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля 7 октября прошлого года, когда движение объявило о начале операции «Наводнение Аль-Акса».