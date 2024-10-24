Донецк, 24 октября, 2024, 16:04 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины (ВСУ) перебросили на краснолиманское направление в Донецкой Народной Республике группу иностранных наёмников. Об этом 24 октября сообщили в российских силовых структурах.

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«На краснолиманском направлении засветились наёмники из Германии», ― уточнил в беседе с ТАСС представитель силового ведомства.

По его словам, согласно данным объективного контроля, группу перебросили недавно.

Источник добавил, что на этом участке фронта остаётся наибольшее число иностранного контингента, участвующего в военных действия на стороне украинской армии.

Как сообщило ИА Регнум, российские бойцы при освобождении посёлка Михайловка в ДНР обнаружили британских наёмников. Как рассказал заместитель командира батальона по военно-политической работе капитан Игорь Красильников, они были одеты в форму НАТО с соответствующими нашивками и флагами. Кроме того, военные использовали оружие иностранного производства.

21 октября переброшенные украинским командованием для обороны города Часов Яр в ДНР наёмники из Латинской Америки попросили об эвакуации. Радиопереговоры наёмников перехватили бойцы Южной группировки войск Вооружённых сил России. По их словам, среди иностранцев есть раненые, они жалуются на холод и усталость.

Посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник сообщил, что с начала 2022 года на Украину в распоряжение ВСУ прибыли около 15 тыс. наёмников из более чем 100 стран мира.