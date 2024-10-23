Донецк, 23 октября, 2024, 14:15 — ИА Регнум. Российские бойцы при освобождении посёлка Михайловка в Донецкой Народной Республике (ДНР) обнаружили британских наёмников. Об этом 23 октября сообщили в Минобороны РФ.

Минобороны России

Детали операции рассказал заместитель командира батальона по военно-политической работе капитан Игорь Красильников. Интервью с ним было опубликовано оборонным ведомством в Telegram-канале.

«Про один опорник ВСУ, который брали. Да, было два военнослужащих из Британии, наёмники. Они в этом опорнике так и остались», — сказал он.

Также командир рассказал, что британские наёмники были одеты в форму НАТО с соответствующими нашивками и флагами. Кроме того, военные использовали оружие иностранного производства.

По словам Красильникова, при взятии опорного пункта противника отличился рядовой Саетов. В тёмное время суток он примерно с 50 метров попал из гранатомёта в бойницу опорного пункта, тем самым обеспечив достойное прикрытие, вражеский опорник был взят.

Также офицер добавил, что в каждой посадке украинские бойцы оборудовали окопы, блиндажи, ходы сообщения, лисьи норы. Они не рассчитывали, что им придётся их покидать, заключил Красильников.

Как сообщало ИА Регнум, 13 октября подразделения Центральной группировки войск освободили Михайловку. Также были поражены живая сила и техника семи украинских бригад в районах девяти населённых пунктов в ДНР.

Министр обороны России Андрей Белоусов поздравил командование и личный состав 15-й отдельной гвардейской мотострелковой Александрийской ордена Суворова бригады с освобождением от врага населённого пункта Михайловка.