Курск, 24 октября, 2024, 14:27 — ИА Регнум. В Сети появились кадры с большим количеством тел бойцов Вооружённых сил Украины (ВСУ) на улицах села Ольговка в Курской области.

Global Look Press/Kirill Chubotin/Keystone Press Agency

На кадрах, сделанных российскими мотострелками и опубликованных Telegram-каналом «Операция Z: Военкоры Русской Весны», видны разрушенные дома мирных жителей, а также сожжённая бронетехника украинкой армии. По обочинам дороги лежат трупы украинских боевиков.

«Освобождённая курская Ольговка: трупы, трупы, трупы», ― говорится в сообщении.

Официальных данных от Минобороны об освобождении этого населённого пункта пока не поступало.

Как сообщало ИА Регнум, потери Вооружённых сил Украины с начала боевых действий в Курской области превысили 26,2 тыс. бойцов. Также украинская армия потеряла 176 танков, 93 боевые машины пехоты, 104 бронетранспортёра, 995 боевых бронированных машин, 683 автомобиля. Российские подразделения за этот период уничтожили 226 артиллерийских орудий, 38 пусковых установок реактивных систем залпового огня, 56 станций РЭБ и 11 радиолокационных станций контрбатарейной борьбы.

Российские военные 23 октября отразили пять украинских контратак в Курской области, в результате чего ВСУ потеряли до 40 бойцов и танк.

Командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов 14 октября сообщил, что с начала августа российские военные освободили около половины территории Курской области, ранее захваченной украинскими военными. В боях на курском направлении ВСУ лишились значительного количества переданной Западом техники и живой силы.

В конце сентября украинский сержант Станислав Бунятов сообщил, что дороги из города Угледара в Донецкой Народной Республике усеяны телами бойцов украинских формирований, попытавшимися вырваться из него.