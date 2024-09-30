Угледар, ДНР, 30 сентября, 2024, 16:35 — ИА Регнум. Дороги из города Угледара в Донецкой Народной Республике усеяны телами бойцов украинских формирований, попытавшимися вырваться из него. Об этом 30 сентября сообщил сержант Вооружённых сил Украины (ВСУ) Станислав Бунятов со ссылкой на остающегося в составе 72-й бригады украинской армии бойца, находящегося в Угледаре.

Иван Шилов ИА Регнум

В своём Telegram-канале Бунятов написал, что армия России ведёт штурм города с трёх сторон и пешком из него уйти нельзя, так как дорога хорошо простреливается. По его словам, украинские боевики, которые бегут из города группами по 10 человек, теряют при этом от четырех до шести бойцов.

«Очень много тяжёлых «300» (раненых. — Прим. ред.), которых вынести пешком под дронами не реально, также множество «200» (убитых. — Прим. ред.) лежат просто по дорогам», — написал Бунятов.

В то же время командование украинской армии уже давно обещает своим подчинённым в Угледаре провести ротацию, однако БПМ ВСУ не успевают добраться до города, а подъезды к нему усыпаны телами украинских бойцов. Кроме того, украинские военные заявляют, что у них заканчиваются боеприпасы и продовольствие, из-за чего они вынуждены оставлять позиции и пытаться прорываться.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 30 сентября глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин рассказал, что переброшенные командованием ВСУ в Угледар подкрепления из числа недавно мобилизованных чаще всего сдаются в плен российским военным. При этом он уточнил, что противник продолжает достаточно серьёзно сопротивляться на этом направлении.

Ранее в этот же день председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов рассказал о продолжении ожесточённых боёв за освобождение Угледара. Он уточнил, что штурмовики армии России уже смогли продвинуться к центру города.

Британский эксперт Александр Меркурис 29 сентября заявил, что подразделения украинских формирований «проходят через ад» в Угледаре. В то же время ВС России уже по сути проводят зачистку фактически окружённого города.