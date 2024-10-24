Москва, 24 октября, 2024, 13:28 — ИА Регнум. Потери Вооружённых сил Украины (ВСУ) с начала боевых действий в Курской области составили 26 222 бойца. Об этом в ходе брифинга 24 октября проинформировал официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Иван Шилов ИА Регнум

«Всего за время боевых действий на курском направлении противник потерял 26 222 военнослужащих, 176 танков, 93 боевые машины пехоты, 104 бронетранспортёра, 995 боевых бронированных машин, 683 автомобиля», — сообщили в Минобороны.

Кроме того, ВСУ потеряли 226 артиллерийских орудий, 38 пусковых установок реактивных систем залпового огня, 56 станций РЭБ, 11 РЛС контрбатарейной борьбы, три РЛС ПВО, 22 единицы инженерной и другой техники, из них 13 инженерных машин разграждения.

Также в оборонном ведомстве сообщили, что за минувшие сутки ВСУ потеряли до 280 человек на курском направлении. Ещё восемь бойцов сдались в российский плен.

23 октября ИА Регнум передавало, что российские военные отразили пять украинских контратак в Курской области за сутки, в результате чего ВСУ потеряли до 40 бойцов и танк.

22 октября пресс-служба военного ведомства также проинформировала, что в минувшие сутки в Курской области шестеро бойцов ВСУ сдались в плен. В указанный период были отражены две контратаки противника. Потери ВСУ за сутки превысили 340 человек.