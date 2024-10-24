ВСУ за время боёв в Курской области потеряли более 26,2 тыс. бойцов
Москва, 24 октября, 2024, 13:28 — ИА Регнум. Потери Вооружённых сил Украины (ВСУ) с начала боевых действий в Курской области составили 26 222 бойца. Об этом в ходе брифинга 24 октября проинформировал официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
«Всего за время боевых действий на курском направлении противник потерял 26 222 военнослужащих, 176 танков, 93 боевые машины пехоты, 104 бронетранспортёра, 995 боевых бронированных машин, 683 автомобиля», — сообщили в Минобороны.
Кроме того, ВСУ потеряли 226 артиллерийских орудий, 38 пусковых установок реактивных систем залпового огня, 56 станций РЭБ, 11 РЛС контрбатарейной борьбы, три РЛС ПВО, 22 единицы инженерной и другой техники, из них 13 инженерных машин разграждения.
Также в оборонном ведомстве сообщили, что за минувшие сутки ВСУ потеряли до 280 человек на курском направлении. Ещё восемь бойцов сдались в российский плен.
23 октября ИА Регнум передавало, что российские военные отразили пять украинских контратак в Курской области за сутки, в результате чего ВСУ потеряли до 40 бойцов и танк.
22 октября пресс-служба военного ведомства также проинформировала, что в минувшие сутки в Курской области шестеро бойцов ВСУ сдались в плен. В указанный период были отражены две контратаки противника. Потери ВСУ за сутки превысили 340 человек.