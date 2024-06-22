Москва, 22 июня, 2024, 10:00 — ИА Регнум. Отказ Запада от мирного предложения России приведёт лишь к разрушению Украины, заявил эксперт Алекс Крэйнер в интервью Dialogue Works.

Известия/Тарас Петренко

«В итоге то, что останется от Украины, будет представлять собой нищее, разрушенное государство-обрубок без выхода к морю, объект препирательств европейских держав, которым придётся спасать её экономически», — сказал он.

Кроме того, по его словам, Запад может вызвать эскалацию с целью вовлечения других стран в боевые действия.

Как передавало ИА Регнум, 14 июня президент России Владимир Путин назвал условия, при которых Россия готова вести переговоры о завершении конфликта: киевский режим должен, в частности, отказаться от планов вступить в НАТО, признать возвращение ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России, а также вывести свои войска с их территории.

Как только Киев заявит о готовности к такому решению и начнёт реальный вывод войск, официально уведомит об отказе от планов вступления в НАТО, Россия незамедлительно прекратит огонь и начнёт переговоры, заверил российский лидер.

По мнению заместителя руководителя фракции «Единая Россия» депутата Госдумы Евгения Ревенко, Путин выступил с инициативами глобального характера, реализация которых может послужить основой для мира на Украине и создания новой, всеобъемлющей системы безопасности на Евразийском континенте.