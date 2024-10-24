Казань, 24 октября, 2024, 12:34 — ИА Регнум. Белоруссия подтверждает свою готовность к полноправному членству в БРИКС, заявил белорусский президент Александр Лукашенко.

Екатерина Чеснокова/Фотохост-агентство brics-russia2024.ru

«Мы полностью разделяем философию БРИКС. Беларусь идёт к вам с конкретными идеями и проектами, призванными содействовать решению общечеловеческих проблем. Мы готовы стать активным участником объединения», — отметил Лукашенко.

Он добавил, что Белоруссия ответственный и эффективный партнёр, а её географическое положение в центре Европы, опыт и достижения позволяют с уверенностью говорить о том, что страна станет ещё одним важным пазлом в складывающемся образе будущего БРИКС.

В свою очередь президент России Владимир Путин выразил уверенность, что Белоруссия внесёт свой вклад в работу БРИКС.

«Белоруссия демонстрирует хорошие темпы и качество развития в сфере экономики. И, конечно, безусловно внесёт свой вклад в работу нашей организации», — отметил российский лидер.

Как передавало ИА Регнум, ранее глава МИД Ирана Аббас Арагчи сообщил, что до 35 государств выступили с просьбой принять их в БРИКС в качестве полноправных участников.

Однако лидеры БРИКС решили не принимать новых участников, а пока одобрить их участие в качестве партнёров объединения.

22–24 октября в Казани проходит саммит глав государств БРИКС. Россия возглавляет объединение с 1 января 2024 года. Страны БРИКС утвердили декларацию саммита и распространят её в ООН, сообщил президент РФ Владимир Путин.

В ходе выступления на саммите президент России заявил, что целью стран БРИКС является формирование более демократической мировой системы. Страны — члены объединения должны выступить в роли защитников общей безопасности в мире, отметил в свою очередь председатель КНР Си Цзиньпин. БРИКС вдохновляет все страны мира двигаться в направлении позитивного сотрудничества, подчеркнул премьер-министр Индии Нарендра Моди.