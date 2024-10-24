Казань, 24 октября, 2024, 10:29 — ИА Регнум. До 35 государств выступили с просьбой принять их в БРИКС в качестве полноправных участников, сообщил глава МИД Ирана Аббас Арагчи.

Алексей Никольский/Фотохост-агентство brics-russia2024.ru

По словам министра, лидеры стран БРИКС в ответ на просьбы «от 30 до 35 стран» принять их в объединение приняли решение не принимать новых участников.

«Некоторые страны присоединятся к БРИКС в качестве партнёров», — добавил он.

Как передавало ИА Регнум, 22–24 октября в Казани проходит саммит глав государств БРИКС. Россия возглавляет объединение с 1 января 2024 года. Страны БРИКС утвердили декларацию саммита и распространят её в ООН, сообщил президент РФ Владимир Путин.

В ходе своего выступления на саммите президент России заявил, что целью стран БРИКС является формирование более демократической мировой системы. Страны — члены объединения должны выступить в роли защитников общей безопасности в мире, отметил в свою очередь председатель КНР Си Цзиньпин. БРИКС вдохновляет все страны мира двигаться в направлении позитивного сотрудничества, подчеркнул премьер-министр Индии Нарендра Моди.