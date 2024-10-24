Казань, 24 октября, 2024, 07:59 — ИА Регнум. Для участия в мероприятиях саммита БРИКС 24 октября прибыл премьер-министр Армении Никол Пашинян. В международном аэропорту Казани его встретил глава Татарстана Рустам Минниханов.

Иван Шилов ИА REGNUM Никол Пашинян

Запланировано участие Пашиняна в мероприятиях заключительного дня саммита в формате «БРИКС плюс/аутрич».

Как сообщало ИА Регнум, ранее президент России Владимир Путин заявил, что будет рад видеть всех лидеров СНГ на саммите БРИКС в Казани. Он отметил, что БРИКС становится всё более привлекательной для многих стран мира организацией.

Саммит БРИКС проходит в Казани 22–24 октября. На мероприятие пригласили 36 иностранных лидеров. В столицу Татарстана для участия в мероприятии прибыли премьер Индии Нарендра Моди, президент ЮАР Сирил Рамафоса, председатель КНР Си Цзиньпин, лидер Египта Абдель Фаттах ас-Сиси, президент Объединённых Арабских Эмиратов Мухаммед бен Заид Аль Нахайян, президент Палестины Махмуд Аббас, а также лидер Турции Реджеп Тайип Эрдоган и другие. Кроме того, в Казань прибыл генсек ООН Антониу Гутерриш.

Саммит показывает всему миру, что теперь БРИКС, а не Запад, определяет глобальную повестку. Изменение баланса сил в мире — неумолимый процесс, продиктованный логикой истории. Европа и Северная Америка утратили свои лидирующие позиции, не желая адаптироваться к новым реалиям. Теперь мир внимательно следит не за заседаниями «Большой семёрки», а за заявлениями на форуме БРИКС.