Казань, 24 октября, 2024, 00:05 — ИА Регнум. Военные действия на Украине в этом году не закончатся. Об этом 23 октября заявил на полях саммита БРИКС в Казани президент Белоруссии Александр Лукашенко во время интервью для программы «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Лукашенко

Телеведущая Ольга Скабеева поинтересовалась у белорусского лидера, как скоро возможно завершение боевых действий на Украине.

«Если бы ты сказала, что в этом году, я бы сказал: «Нет, военный конфликт в этом году не закончится», — ответил Лукашенко журналистке.

Также он прокомментировал заявление главы киевского режима Владимира Зеленского о вероятности окончания конфликта в 2025 году. Лукашенко указал на неопытность украинского лидера, добавив, что это «его желание и хотелки». Президент Белоруссии порекомендовал Зеленскому советоваться с военными и сторонниками в таких вопросах.

Как сообщало ИА Регнум, на переговорах в Стамбуле в 2022 году был шанс урегулировать конфликт на Украине, однако несколько государств не решились на его окончание, отметил спикер парламента Турции Нуман Куртулмуш. США, по его словам, намерены поддерживать региональную турбулентность в интересах сохранения баланса сил. При этом в европейских государствах политическая ситуация становится тяжёлой. Европа пытается решать свои проблемы с помощью Украины, добавил он.

Специальная военная операция России на Украине будет завершена до конца 2024 года, утверждал 11 октября заместитель начальника Главного военно-политического управления Минобороны, командир «Ахмата» генерал-майор Апти Алаудинов. Он уточнил, что его прогноз базируется на Священном Писании. По мнению Алаудинова, скорому завершению СВО будет способствовать решение США сосредоточиться на событиях на Ближнем Востоке, которое приведёт к снижению внимания Вашингтона к событиям на Украине.

Специальная военная операция завершится тогда, когда Россия добьётся своих целей и сможет обеспечить безопасность и предсказуемость для будущих поколений, неоднократно подчёркивал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.