Москва, 11 октября, 2024, 18:32 — ИА Регнум. Специальная военная операция России на Украине будет завершена до конца 2024 года, заявил 11 октября заместитель начальника Главного военно-политического управления Минобороны, командир «Ахмата» генерал-майор Апти Алаудинов.

Александр Река/ТАСС

В интервью «Комсомольской правде» Алаудинов заявил, что его прогноз базируется на Священном Писании.

«25 февраля 2022 года одна знакомая журналистка мне задала вопрос: «Апти, что будет теперь?» Я сказал: «Полноценная война». Она говорит: «Как думаешь, когда она завершится?» Я ей сказал, что в 2024 году, осенью», — рассказал генерал-майор.

По мнению Алаудинова, скорому завершению СВО будет способствовать решение США сосредоточиться на событиях на Ближнем Востоке, которое приведёт к снижению внимания Вашингтона к событиям на Украине.

Кроме того, на территории, контролируемой киевским режимом, растёт недовольство, в том числе из-за повальной мобилизации, которая ставит страну на грань демографической катастрофы, отметил генерал-майор.

Как передавало ИА Регнум, Алаудинов и ранее выступал со схожими прогнозами. В частности, в сентябре он заявил, что СВО либо завершится до конца 2024 года, либо перейдёт «в совсем другую стадию», где будут применяться все виды вооружений без исключения.

Специальная военная операция завершится тогда, когда Россия добьётся своих целей и сможет обеспечить безопасность и предсказуемость для будущих поколений, отмечал в свою очередь пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.