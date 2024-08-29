Стамбул, Турция, 29 августа, 2024, 03:10 — ИА Регнум. На переговорах в Стамбуле в 2022 году был шанс урегулировать конфликт на Украине, однако несколько государств не решились на его окончание. Об этом сообщил спикер парламента Турции Нуман Куртулмуш.

Tccb.gov.tr Переговоры между Россией и Украиной в Стамбуле. 2022

«Мы почти достигли финальной точки, чтобы добиться справедливого и сбалансированного мира, приемлемого для обеих сторон и с рядом условий. На переговорах в Долмабахче [в 2022 году в Стамбуле] этот вопрос почти дошёл до этапа подписания. К сожалению, некоторые страны не захотели, чтобы конфликт закончился. Потому что США пытаются консолидировать Европейский континент посредством боевых действий на Украине и хотят озадачить Россию серьёзной проблемой», — сказал он в эфире телеканала Habertürk.

По словам спикера, США намерены поддерживать региональную турбулентность в интересах сохранения баланса сил. При этом в европейских государствах политическая ситуация становится тяжёлой. Европа пытается решать свои проблемы с помощью Украины, но в результате страдают россияне и украинцы, добавил Куртулмуш.

Как сообщало ИА Регнум, бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в апреле 2022 года после поручения американского лидера Джо Байдена вынудил главу киевского режима Владимира Зеленского расторгнуть достигнутые в рамках мирных переговоров в Стамбуле договорённости между Россией и Украиной, заявил независимый кандидат в президенты США Роберт Кеннеди — младший, приостановивший свою предвыборную кампанию в пользу экс-главы Белого дома Дональда Трампа. Также он назвал Украину посредником в геополитической борьбе между Россией и США, инициированной американскими «неоконсерваторами».

В ноябре 2023 года лидер фракции украинской партии «Слуга народа» Давид Арахамия признал, что мирные переговоры в Стамбуле в апреле 2022 года сорвал Борис Джонсон, убедивший киевский режим продолжать боевые действия.