Турция обвинила ряд стран в нежелании завершить конфликт на Украине
В Турции рассказали, почему конфликт на Украине не закончился в 2022 году
Стамбул, Турция, 29 августа, 2024, 03:10 — ИА Регнум. На переговорах в Стамбуле в 2022 году был шанс урегулировать конфликт на Украине, однако несколько государств не решились на его окончание. Об этом сообщил спикер парламента Турции Нуман Куртулмуш.
«Мы почти достигли финальной точки, чтобы добиться справедливого и сбалансированного мира, приемлемого для обеих сторон и с рядом условий. На переговорах в Долмабахче [в 2022 году в Стамбуле] этот вопрос почти дошёл до этапа подписания. К сожалению, некоторые страны не захотели, чтобы конфликт закончился. Потому что США пытаются консолидировать Европейский континент посредством боевых действий на Украине и хотят озадачить Россию серьёзной проблемой», — сказал он в эфире телеканала Habertürk.
По словам спикера, США намерены поддерживать региональную турбулентность в интересах сохранения баланса сил. При этом в европейских государствах политическая ситуация становится тяжёлой. Европа пытается решать свои проблемы с помощью Украины, но в результате страдают россияне и украинцы, добавил Куртулмуш.
Как сообщало ИА Регнум, бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в апреле 2022 года после поручения американского лидера Джо Байдена вынудил главу киевского режима Владимира Зеленского расторгнуть достигнутые в рамках мирных переговоров в Стамбуле договорённости между Россией и Украиной, заявил независимый кандидат в президенты США Роберт Кеннеди — младший, приостановивший свою предвыборную кампанию в пользу экс-главы Белого дома Дональда Трампа. Также он назвал Украину посредником в геополитической борьбе между Россией и США, инициированной американскими «неоконсерваторами».
В ноябре 2023 года лидер фракции украинской партии «Слуга народа» Давид Арахамия признал, что мирные переговоры в Стамбуле в апреле 2022 года сорвал Борис Джонсон, убедивший киевский режим продолжать боевые действия.