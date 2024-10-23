Анкара, 23 октября, 2024, 17:44 — ИА Регнум. Ликвидированы двое из троих участников нападения на завод аэрокосмической компании TUSAS в Анкаре, сообщает 23 октября турецкая газета Sabah.

Кадр из видео

Ранее возле здания турецкой корпорации TUSAS в районе Кахраманказан в Анкаре прогремел взрыв, затем началась стрельба. Глава МВД Турции Али Ерликая сообщил, что в результате теракта погибли и пострадали люди.

«Двое из троих нападавших ликвидированы», — отмечает газета.

Официальных подтверждений пока не поступало.

Как сообщало ИА Регнум, напавшие на объект компании TUSAS, которая производит военные самолёты и космическое оборудование, вероятно, удерживают заложников. На предприятии трудятся около 15 тыс. человек, часть из них спрятались в помещениях, информируют местные СМИ.

Также сообщалось, что за первым взрывом последовал второй. Трое террористов бросили на территорию контрольно-пропускного пункта бомбу, после чего проникли на предприятие. Погибли, по предварительным данным, девять человек. Террористы остаются в здании, звучат выстрелы, район оцепили сотрудники полиции.