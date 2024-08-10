Берлин, 10 августа, 2024, 06:32 — ИА Регнум. Город Пирмазенс в немецкой федеральной земле Рейнланд-Пфальце перестал принимать украинских беженцев по причине их чрезмерного наплыва, сообщил 9 августа журнал Fосus со ссылкой на местные власти.

Patrick Pleul/Global Look Press

Отмечается, что по итогам июля населённый пункт превысил более чем на 82,6% квоту переселенцев, принятых с Украины. Администрация утверждает, что такая ситуация вызвала «опасную перегрузку» для города.

Вместе с тем власти решили сделать исключение и принимать тех украинских беженцев, которые будут соответствовать критериям, способствующим их интеграции. Главное условие: прибывающие должны найти жилье и работу для обеспечения собственных расходов.

Как сообщало ИА Регнум, 20 апреля глава объединения германских районов (DLT) Райнхард Загер призвал правительство ФРГ срочно заняться вопросом о безостановочном приёме украинских беженцев. Он пояснил, что многие районы и коммуны в Германии не справляются с потоком мигрантов.

23 июня председатель земельной группы Христианско-социального союза (ХСС) в бундестаге (парламенте ФРГ) Александер Добриндт заявил, что украинские беженцы в Германии должны либо работать, либо уезжать обратно на Украину. Он напомнил, что изначально финансовая помощь оказывалась переселенцам как срочная мера. При этом беженцы продолжают получать пособие, что не стимулирует их работать.