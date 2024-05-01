* — террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ

Анкара, 1 мая, 2024, 09:53 — ИА Регнум. В Турции сотрудники правоохранительных органов задержали 41 подозреваемого в причастности к группировке «Исламское государство» (террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ). Об этом 1 мая сообщил министр внутренних дел страны Али Ерликая.

Paul Zinken/Global Look Press

Правоохранители провели антитеррористическую операцию в 12 провинциях ― Болу, Эскишехир, Стамбул, Кырыккале, Килис, Коджаэли, Невшехир, Сакарья, Газиантеп, Шанлыурфа, Дюзджа и Маниса, сообщила газета Sabah. Больше всего подозреваемых в связях с террористами задержали в провинции Стамбул ― десять человек.

Сотрудники полиции изъяли у задержанных огнестрельное оружие, различные цифровые материалы, а также инвалюту и турецкие лиры.

Как сообщало ИА Регнум, 1 апреля турецкие правоохранительные органы задержали двоих подозреваемых в подготовке теракта в Стамбуле, который планировала совершить группировка «Исламское государство». Это 37-летний гражданин Таджикистана Фазылджон А. и 41-летняя гражданка Киргизии Зульфия С. Задержанные предстали перед судом, который постановил арестовать мужчину. Его сообщницу депортировали из Турции.

Глава МВД Турции Али Ерликая 31 марта сообщил, что за четыре дня в 21 турецкой провинции органы безопасности задержали в общей сложности 51 подозреваемого в причастности к группировке «Исламское государство».

Он уточнил, что в числе регионов, где проводились эти спецоперации, были Стамбул и Анталья. По словам министра, в ходе обысков у задержанных изъяли большое количество документов террористической группировки.