Турция, 15 сентября, 2024, 15:24 — ИА Регнум. Не менее 20 человек получили ранение в результате взрыва, который прогремел на фабрике по производству макаронных изделий в провинции Сакарья на северо-западе Турции, сообщает 15 сентября телеканал NTV.

Кадр из видео

«На макаронной фабрике, расположенной на платной автостраде Хендек на Анатолийском шоссе, по неустановленной причине произошёл взрыв. После взрыва на фабрике начался пожар», — сказано в сообщении телеканала.

По предварительным данным, в результате взрыва пострадали 20 человек, медицинскими бригадами они доставлены в близлежащие больницы.

На место ЧП прибыли пожарные и медики.

Как передавало ИА Регнум, в апреле пожар, разгоревшийся в ночном клубе, находящемся в подвале 16-этажного здания в Стамбуле, привёл к гибели 29 человек. По данным журналистов, инцидент произошёл в районе Гайреттепе, когда в подвальном помещении проводили ремонтные работы.

3 марта в Стамбуле прогремел взрыв на газопроводе, после чего начался пожар. Спасатели справились с огнём за 15 минут. По предварительным данным, инцидент произошёл из-за короткого замыкания электрических кабелей, проходивших возле подземной части газопровода.