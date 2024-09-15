При взрыве на макаронной фабрике в Турции пострадали не менее 20 человек
NTV: при взрыве на макаронной фабрике в Турции пострадали не менее 20 человек
Турция, 15 сентября, 2024, 15:24 — ИА Регнум. Не менее 20 человек получили ранение в результате взрыва, который прогремел на фабрике по производству макаронных изделий в провинции Сакарья на северо-западе Турции, сообщает 15 сентября телеканал NTV.
«На макаронной фабрике, расположенной на платной автостраде Хендек на Анатолийском шоссе, по неустановленной причине произошёл взрыв. После взрыва на фабрике начался пожар», — сказано в сообщении телеканала.
По предварительным данным, в результате взрыва пострадали 20 человек, медицинскими бригадами они доставлены в близлежащие больницы.
На место ЧП прибыли пожарные и медики.
Как передавало ИА Регнум, в апреле пожар, разгоревшийся в ночном клубе, находящемся в подвале 16-этажного здания в Стамбуле, привёл к гибели 29 человек. По данным журналистов, инцидент произошёл в районе Гайреттепе, когда в подвальном помещении проводили ремонтные работы.
3 марта в Стамбуле прогремел взрыв на газопроводе, после чего начался пожар. Спасатели справились с огнём за 15 минут. По предварительным данным, инцидент произошёл из-за короткого замыкания электрических кабелей, проходивших возле подземной части газопровода.