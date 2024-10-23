Жена погибшего бойца СВО с Урала 19 месяцев ждала выплат за орден мужа
Депутат Иванов: жена бойца СВО с Урала 19 месяцев ждала выплат за орден мужа
Москва, 23 октября, 2024, 14:32 — ИА Регнум. В Свердловской области жена погибшего участника спецоперации 19 месяцев ждала выплаты за посмертный орден мужа. Об этом сообщил депутат Госдумы Максим Иванов.
«19 (девятнадцать!) месяцев жена погибшего участника СВО из Ирбитского района не могла добиться выплаты за орден Мужества, которым посмертно наградили её мужа. Из-за волокиты, переходящей в беспримерный пофигизм ответственных лиц», — написал Иванов в Telegram-канале.
По информации депутата, сообщение о гибели мужчины поступило в марте 2023 года. После этого он вместе с женой бойца Натальей начали требовать от властей перерасчёта денежного довольствия, компенсацию за погребение, выплату страховки и за награду. При этом со стороны Иванова трижды были направлены запросы в различные ведомства.
«Не счесть, сколько было неформальных звонков в гарнизонные и окружные военные прокуратуры», — добавил он.
Как передавало ИА Регнум, в сентябре прошлого года Иванов сообщал, что участник спецоперации, мобилизованный в Невьянске в Свердловской области, не получал денежное довольстве в течение года из-за своих фамилии, имени и отчества. Иванов сообщил, что в бухгалтерскую программу «Алушта» внесли данные только одного бойца, а второй не проходил в финансовой отчётности.