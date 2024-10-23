Москва, 23 октября, 2024, 14:32 — ИА Регнум. В Свердловской области жена погибшего участника спецоперации 19 месяцев ждала выплаты за посмертный орден мужа. Об этом сообщил депутат Госдумы Максим Иванов.

РИА Новости/Пресс-служба Минобороны РФ

«19 (девятнадцать!) месяцев жена погибшего участника СВО из Ирбитского района не могла добиться выплаты за орден Мужества, которым посмертно наградили её мужа. Из-за волокиты, переходящей в беспримерный пофигизм ответственных лиц», — написал Иванов в Telegram-канале.

По информации депутата, сообщение о гибели мужчины поступило в марте 2023 года. После этого он вместе с женой бойца Натальей начали требовать от властей перерасчёта денежного довольствия, компенсацию за погребение, выплату страховки и за награду. При этом со стороны Иванова трижды были направлены запросы в различные ведомства.

«Не счесть, сколько было неформальных звонков в гарнизонные и окружные военные прокуратуры», — добавил он.

Как передавало ИА Регнум, в сентябре прошлого года Иванов сообщал, что участник спецоперации, мобилизованный в Невьянске в Свердловской области, не получал денежное довольстве в течение года из-за своих фамилии, имени и отчества. Иванов сообщил, что в бухгалтерскую программу «Алушта» внесли данные только одного бойца, а второй не проходил в финансовой отчётности.