Москва, 8 сентября, 2023, 14:09 — ИА Регнум. Участник специальной военной операции (СВО), мобилизованный в Невьянске в Свердловской области, не получал денежное довольстве в течение года из-за своих фамилии, имени и отчества (ФИО), сообщил 8 сентября в Telegram-канале депутат Госдумы Максим Иванов («Единая Россия»).

Павел Лисицын/РИА Новости

Он отметил, что поразился, узнав об этой истории, и попросил разобраться военную прокуратуру.

«Оказалось, что герой нашей истории имеет в своей воинской части полного тёзку: у них совпадают и фамилия, и имя, и отчество. Это тем удивительнее, что фамилия далеко не самая распространенная», — написал депутат.

Иванов сообщил, что в бухгалтерскую программу «Алушта» внесли данные только одного бойца, а второй не проходил в финансовой отчётности. Теперь в ситуации разобрались, военнослужащему вскоре выплатят все положенные средства.

Как сообщало ИА Регнум, в апреле 2023 года заместитель председателя комитета Госдумы по обороне, глава партии «Родина» Алексей Журавлёв призвал раненых участников, которых лишили положенных выплат, обращаться в Думу или правоохранительные органы. Он также отметил, что такие случаи бывают, но это не массовое явление.