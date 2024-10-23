Наро-Фоминск, Московская область, 23 октября, 2024, 14:22 — ИА Регнум. Российского рэп-исполнителя Алексея Долматова, известного под псевдонимом Гуф, задержали в подмосковной Апрелевке за драку с братом девушки, к которой артист мог приставать. Об этом сообщил Telegram-канал «112».

Кадр из видео

В публикации говорится, что музыкант ранним утром проявлял внимание к одной из девушек в Апрелевке.

«Но она внимания знаменитости не оценила и позвала своего брата. Завязалась потасовка. В результате Гуф попал оппоненту в голову. Тот снял побои и написал заявление. Обоих забрали в полицию», — говорится в тексте.

Адвокат музыканта Сергей Жорин опроверг предположение, что Гуф приставал к девушке. Сам артист вёл видеотрансляцию из отдела полиции.

Как передавало ИА Регнум, в апреле 2023 года Гуф объявил о разводе со своей второй супругой Юлией спустя полтора года после свадьбы. Но, по словам исполнителя, он счастлив, что у него есть дочь Тина, и он будет всегда рядом.

14 октября российского блогера Михаила Литвина арестовали на 13 суток после того, как он устроил драку и ударил болельщика во время футбольного матча седьмого тура Кубка медийной футбольной лиги между LitEnergy и «СКА-Ростов». Поводом для нападения послужили оскорбления со стороны фанатов ростовской команды.