Москва, 14 октября, 2024, 12:56 — ИА Регнум. Блогера Михаила Литвина арестовали на 13 суток после того, как он устроил драку и ударил болельщика во время футбольного матча седьмого тура Кубка медийной футбольной лиги между LitEnergy и «СКА-Ростов». Решение озвучили 14 октября в Кузьминском суде Москвы.

Кадр из видео Блогер Михаил Литвин

Литвин является основателем LitEnergy. Поводом для нападения послужили оскорбления со стороны фанатов ростовской команды.

По информации Telegram-канал SHOT, блогер признал вину и раскаялся в нападении на футбольного фаната, пообещав судье, что больше подобного не повторится. По словам Литвина, правильные мысли и решения приходят лишь после содеянного, но если бы он вновь оказался в подобной ситуации, то поступил бы по-другому.

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Как сообщало ИА Регнум 12 октября, в результате инцидента Литвин и ещё два человека были доставлены в отделение полиции. В отношении блогера и фаната «СКА-Ростов» были составлены административные протоколы по ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ («Мелкое хулиганство»).