Москва, 23 октября, 2024, 13:55 — ИА Регнум. Украинский беспилотник впервые уничтожен в зоне проведения спецоперации управляемой авиационной ракетой «Вихрь», предназначенной для уничтожения бронетехники и малоскоростных воздушных целей. Об этом сообщает 23 октября пресс-служба «Ростеха».

Кирилл Нортон/РИА Новости

Экипаж вертолёта Ка-52 успешно поразил ракетой разведывательный дрон противника, уточнили в госкорпорации, комментируя опубликованные военкорами кадры. В «Ростехе» отметили, что «Вихрь» ликвидировал беспилотник точным попаданием, несмотря на его малые размеры и очень низкое тепловое излучение.

«Это первый известный пример применения такого боеприпаса по беспилотнику. Он демонстрирует, что заложенные в ракету характеристики точности и управляемости позволяют ей поражать в том числе такие сложные объекты, не входящие в круг типовых целей», — говорится в сообщении.

Российские военные применяют «Вихри» в зоне СВО, чтобы уничтожать бронетехнику противника, в том числе движущуюся или размещённую в укрытиях, а также огневые точки, замаскированные и защищенные объекты, добавили в госкорпорации.

Разработчик ракеты «Вихрь» — входящий в «Ростех» холдинг «Высокоточные комплексы», производитель — концерн «Калашников».

Как сообщало ИА Регнум, ранее концерн «Калашников» успешно модернизировал ракету «Вихрь» для повышения эффективности на малых дальностях. Осенью 2023 года в концерне заявляли, что благодаря созданию новых площадок по производству боеприпасов выпуск ракет будет увеличен более чем вдвое.