Ижевск, 4 сентября, 2023, 13:25 — ИА Регнум. Концерн «Калашников» создаёт новые площадки по производству боеприпасов, благодаря которым сможет более чем вдвое нарастить выпуск ракет «Вихрь», управляемых артиллерийских снарядов «Китолов-2М» и зенитных управляемых ракет 9М333. Об этом 4 сентября сообщила пресс-служба предприятия.

Kalashnikov.com В цехе Концерна «Калашников»

«В ближайшее время будут введены в эксплуатацию два крупных цеха, что позволит увеличить выпуск высокоточных боеприпасов более чем в два раза», — говорится в сообщении.

В концерне подчеркнули, что действующее производство продолжает работать без перебоев и полностью выполняет гособоронзаказ. Предприятие закупает новое оборудование, станки и ежемесячно пополняет парк техники.

Глава АО «Концерн «Калашников» Алан Лушников отметил высокий спрос на продукцию предприятия и положительные отзывы о её применении в боевых действиях. Он также заявил, что концерн может не только наращивать производственные мощности, но и создавать новые виды продукции.

Ранее стало известно о высокой эффективности 9М333 против самолётов и вертолётов ВСУ. Ракеты успешно преодолевают тепловые ловушки, которые средства авиации отстреливают, чтобы обмануть систему наведения. На новых зенитных боеприпасах используют мультиспектральную головку самонаведения, позволяющую отличать истинную цель от ложной.

«Калашников» также выпускает беспилотный барражирующий боеприпас «Ланцет». Военный эксперт, полковник в отставке и директор музея войск ПВО Юрий Кнутов в беседе с ИА Регнум отметил, что этот БПЛА позволяет уничтожать вражескую бронетехнику на расстоянии до 40 км. Применение этих беспилотников изменило ситуацию в контрбатарейной борьбе, создав преимущество для российской армии.