Суджанский район, Курская область, 23 октября, 2024, 07:42 — ИА Регнум. Украинские боевики во время августовского нападения на Курскую область старались с двух сторон атаковать дронами машины мирных граждан, которые пытались выехать из опасного района. Об этом журналистам рассказала Наталья, которая успела эвакуироваться из села Малая Локня Суджанского района.

ИА Регнум Иностранные наемники, Курская область

Женщина поблагодарила мужа за то, что её машина ехала на большой скорости, примерно около 160 км/ч.

«120 [км/ч] минимум надо было ехать из-за дронов. Они вдвоём налетали с разных сторон на одну машину», — сказала Наталья ТАСС.

По словам женщины, остальные жители не могли уже проехать из-за горящих впереди машин. По дороге в сторону Курска таких автомобилей было много, заключила она.

Как сообщало ИА Регнум, вечером 19 октября российские силы противовоздушной обороны уничтожили над Курской областью восемь украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа. Глава региона Алексей Смирнов напомнил жителям региона об опасности обломков и фрагментов сбитых вражеских дронов и призвал сообщать об их обнаружении в экстренные и оперативные службы.

Иностранные наёмники, в числе которых грузины, канадцы, колумбийцы, немцы, поляки, причастны к пыткам мирного населения в курском приграничье, рассказал российский боец с позывным Артист. По его словам, военные не раз находили тела мирных жителей в сёлах. Наёмники убивают за деньги, им всё равно, за кого воевать. Какой-то одной нации нет, едут со всего мира, уточнил боец ВС РФ.

По данным Минобороны РФ на 22 октября, российские войска продолжают действия по разгрому группировки противника, вклинившейся на территорию Курской области. За минувшие сутки потери ВСУ превысили 340 человек, за всё время ведения боёв на данном направлении — 25,6 тыс. человек.