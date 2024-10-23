Харьков, Украина, 23 октября, 2024, 04:44 — ИА Регнум. С 2022 года на территорию России эвакуировались свыше 70 тыс. жителей Харьковской области. Об этом заявил ТАСС глава российской администрации региона Виталий Ганчев.

Иван Шилов ИА REGNUM Украинские беженцы

«Как изменилась эта цифра после 2022 года, достоверно неизвестно, но можем предположить, что она увеличилась», — добавил он.

Также Ганчев рассказал о помощи некоторым беженцам из Харьковской области в трудоустройстве на территории России. По его словам, первоначально у многих не было гражданства, поэтому поиски работы осложнялись. Проблему приходилось решать адресно, по каждому обратившемуся с таким запросом человеку, заключил глава администрации.

Как сообщало ИА Регнум, 16 октября Виталий Ганчев заявил о начале эвакуации киевским режимом жителей Купянска, чтобы скрыть преступления боевиков украинских формирований. Он отметил, что украинские власти осознают освобождение города рано или поздно. В связи с этим Киев делает всё возможное для эвакуации, в первую очередь, органов власти и силовых структур, а также населения. При этом принудительные эвакуации проводятся не только в Купянске, но и в других населённых пунктах, констатировал Ганчев.

По данным российской военно-гражданской администрации Харьковской области, направляемые командованием ВСУ в Изюм боевики самовольно занимают дома местных жителей, а также занимаются мародёрством и пьянством. Кроме того, работающие в Изюме украинские волонтёрские организации отмывают деньги, командиры ВСУ и назначенные Киевом руководители города наладили схемы незаконного обогащения. При этом все знают, что местные жители ждут прихода армии России.