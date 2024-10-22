Изюм, Украина, 22 октября, 2024, 18:23 — ИА Регнум. Направляемые командованием ВСУ в Изюм Харьковской области боевики украинской армии самовольно занимают дома местных жителей, а также занимаются мародёрством и пьянством, сообщила 22 октября пресс-служба российской военно-гражданской администрации региона со ссылкой на сообщения местных жителей.

Jens BÃttner/dpa/Globallookpress

Живущие в городе мужчины вынуждены скрываться от военкомов, а на въезде в Изюм установлены блокпосты, где за возможность провезти в город товары требуют плату, что негативно сказывается на ценах и ассортименте в магазинах Изюма, сказано в сообщении.

«Разбитый в 2022 году украинской армией жилой фонд Изюма никто не восстанавливает. Только открыли несколько почтовых отделений, через которые «вояки» отправляют награбленное к себе домой. Пока есть немного времени, местная украинская власть разворовывает бюджет города», — отметила пресс-служба.

Украинские волонтёрские организации, работающие в Изюме, отмывают деньги, командиры ВСУ и назначенные Киевом руководители города наладили схемы незаконного обогащения, при этом и те и другие отлично знают, что местные жители ждут прихода армии России, сказано также в сообщении.

Как передавало ИА Регнум, ранее российские военные рассказали, что во время нападения на Курскую область украинские боевики обстреливали и грабили машины мирных жителей. Мародёрство было зафиксировано камерами беспилотников, отмечалось в сообщениях.

17 октября глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев сообщил, что ВС РФ взяли под огневой контроль всю территорию Купянского района около реки Оскол. Также под огневой контроль была взята дорога, по которой боевики ВСУ снабжают свои части на передовой.