Москва, 16 октября, 2024, 12:08 — ИА Регнум. Киевский режим начал эвакуацию жителей Купянска, чтобы скрыть преступления боевиков украинских формирований. Об этом 16 октября заявил глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев.

Laurel Chor/Global Look Press

«Наступление в сторону Купянска продолжается. Конечно, они (украинские власти. — Прим. ред.) осознают, что рано или поздно этот город будет освобождён», — привело его слова «РИА Новости».

Ганчев отметил, что в связи с этим Киев делает всё возможное для эвакуации, в первую очередь, органов власти и силовых структур, а также населения города.

Глава администрации напомнил, что в последние недели армия России освободила несколько населённых пунктов на купянском направлении, в которых сейчас ведётся зачистка.

Он уточнил, что киевский режим регулярно проводит принудительные эвакуации не только в Купянске, но и в других населённых пунктах.

«Очищают посёлки от мирных граждан, которые могут видеть беспредел со стороны украноцистов и наёмников, когда они, как они называют, защищают свою землю, а на самом деле занимаются мародерствами, изнасилованиями», — пояснил Ганцев.

Как сообщало ИА Регнум, вечером 15 октября глава назначенной Киевом Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов объявил об обязательной эвакуации населения Купянска и трёх общин, которые расположены рядом с городом. По его словам, это связано с ухудшением военной ситуации для украинских формирований.

Ранее в этот же день Гачев рассказал, что армия России давит украинские войска на сватовско-купянском направлении в зоне проведения спецоперации. Он добавил, что на харьковском направлении продолжает сохраняться активная боевая ситуация.

Генштаб Вооружённых сил Украины (ВСУ) 7 октября назвал особенно напряжённым положение украинской армии на лиманском, купянском, покровском и кураховском направлениях. Военный эксперт Андрей Марочко 25 сентября сообщил, что бойцы ВСУ докладывают своему командованию об ухудшении оперативно-тактической обстановки под Купянском на фоне продвижения российских военных.