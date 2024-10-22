Москва, 22 октября, 2024, 22:26 — ИА Регнум. Польский министр иностранных дел Радослав Сикорский, кроме угроз выслать из страны российского посла Сергея Андреева, «больше ничего и не умеет». Таким образом 22 октября отреагировала на заявление главы МИД Польши официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Дарья Антонова ИА REGNUM Мария Захарова

«Больше глава МИД Польши ничего и не умеет», — сказала дипломат «РИА Новости».

Ранее Сикорский заявил об отзыве согласия на работу консульства России в Познани.

Как сообщало ИА Регнум, сотрудники российской дипмиссии в Познани будут признаны нежелательными лицами на территории Польши, добавил Сикорский. Решение вызвано тем, что Россия «ведёт гибридную войну» против Украины и стран Запада, в том числе Польши, пояснил он. По его словам, российские спецслужбы стоят за попытками совершения диверсий на территории Польши. При этом доказательств глава МИД Польши не привёл.

До этого Сикорский заявил о задержании диверсанта, планировавшего поджоги во Вроцлаве якобы по заданию спецслужб РФ. Он анонсировал «решение», связанное с данными обвинениями. Доказательств причастности России к якобы существовавшим планам поджога он также не привёл.