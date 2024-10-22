Тель-Авив, Израиль, 22 октября, 2024, 19:04 — ИА Регнум. В Сети появились кадры последствий атаки беспилотника «Хезболлы» по резиденции премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху.

На кадрах видно, что взрыв дрона оголил листву посаженных вдоль здания деревьев и повалил ветки. В то же время на стенах резиденции видны следы копоти.

Как передавало ИА Регнум, передавало, что движение «Хезболла» с помощью беспилотника атаковало резиденцию премьер-министра Израиля. В результате атаки никто не пострадал. Ещё два беспилотника были сбиты после объявления воздушной тревоги в Тель-Авиве.

Позже гостелерадиокомпания Израиля Kan подтвердила удар по резиденции Нетаньяху.