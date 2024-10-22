Тель-Авив, Израиль, 22 октября, 2024, 18:50 — ИА Регнум. В Израиле подтвердили, что беспилотник «Хезболлы», который был запущен 19 октября из Ливана, напрямую поразил резиденцию премьера Биньямина Нетаньяху в Кейсарии. Об этом 22 октября сообщила гостелерадиокомпания Kan.

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«БПЛА, запущенный «Хезболлой», поразил дом семьи Нетаньяху в Кейсарии и причинил ущерб. Было зафиксировано прямое попадание в окно спальни», — сказано в публикации на сайте телеканала.

19 октября ИА Регнум передавало, что движение «Хезболла» с помощью беспилотника атаковало резиденцию премьер-министра Израиля, в результате чего никто не пострадал. Ещё два беспилотника были сбиты после объявления воздушной тревоги в Тель-Авиве.

В этот же день армия обороны Израиля сообщила о новом обстреле северных районов страны со стороны Ливана. Отмечалось, что в направлении Верхней Галилеи было запущено около 20 ракет.

8 октября «Хезболла» объявила о переходе к новому этапу вооружённого противостояния с Израилем. В движении заявили, что ЦАХАЛ потеряла порядка 55 бойцов убитыми и ещё 500 ранеными за время вооружённого конфликта.