Казань, 22 октября, 2024, 17:26 — ИА Регнум. Нет оснований не верить заявлениям властей Грузии о том, что Запад подстрекал Тбилиси к боевым действиям против Москвы, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в комментарии «Известиям».

Пелагия Тихонова/РИА Новости Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров

«Не вижу основания им не верить. Они приводят диалоги с западными странами, которые прямо науськивали их на военные действия против России. У меня нет оснований им не доверять», — сказал он.

Как передавало ИА Регнум, 22 октября председатель правящей партии «Грузинская мечта» Бидзина Иванишвили рассказал, что высокопоставленный западный чиновник предлагал экс-премьеру Грузии Ираклию Гарибашвили начать войну с Россией, которая продлилась бы три-четыре дня. В ответ на предложение воевать с Россией Гарибашвили задался вопросом, неужели Запад согласен на уничтожение страны ради нескольких дней конфликта.

Ранее Сергей Лавров заявлял, что Запад постоянно ищет дополнительные направления, на которых можно открыть второй и третий фронты против России. Он добавил, что одним из таких фронтов наряду с Закавказьем негласно объявлена Центральная Азия. Министр иностранных дел указал, что конечной целью стран Запада является расчленение Российской Федерации.

27 сентября премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что в парламентские выборы в Грузии, запланированные на конец октября, происходит беспрецедентное вмешательство извне. Ранее властями страны сообщалось о распространении в стране различных материалов с критикой партии «Грузинская мечта».

В июле Служба внешней разведки (СВР) России заявила, что США собираются добиваться смены власти в Грузии после выборов в парламент республики. Отмечалось, что действующая американская администрация уже разработала масштабную информационную кампанию, целью которой является дискредитация правящей партии «Грузинская мечта».