Тбилиси, 22 октября, 2024, 13:32 — ИА Регнум. Высокопоставленный западный чиновник предлагал экс-премьеру Грузии Ираклию Гарибашвили начать войну с Россией, которая продлилась бы три-четыре дня. Об этом сообщил почётный председатель правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» Бидзина Иванишвили.

AP/TASS Бидзина Иванишвили

«Когда с ним вёл такой разговор высокопоставленный чиновник западной страны, Ираклий спросил: «Но как вы представляете, сколько дней мы можем воевать, сколько дней мы можем выдержать?». Ему сказали: «Наверное, три-четыре дня», — пересказал он беседу с Иванишвили в интервью местному телеканалу «Имеди».

В ответ на предложение воевать с Россией Гарибашвили задался вопросом, неужели Запад согласен на уничтожение страны ради нескольких дней конфликта.

«Вас ведь три-четыре миллиона. За три-четыре дня всех ведь не убьют. Потом можете начать партизанское движение в лесах. Мы вам поможем, будете воевать оттуда», — сказал в ответ западный чиновник.

Как отметил сам Иванишвили, он пересказал данный разговор, чтобы показать реальное отношение западных стран к Грузии.

Как передавало ИА Регнум, ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявлял, что Запад постоянно ищет дополнительные направления, на которых можно открыть второй и третий фронты против России.

Он добавил, что одним из таких фронтов наряду с Закавказьем негласно объявлена Центральная Азия. Министр иностранных дел указал, что конечной целью стран Запада является расчленение Российской Федерации.