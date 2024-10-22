Киев, 22 октября, 2024, 17:05 — ИА Регнум. Украина не стремится возвращать контроль над ядерным оружием, а лишь хочет получить приглашение в НАТО, заявил глава киевского режима Владимир Зеленский.

Vannicelli/Grillotti/Global Look Press

«Лучше всего это НАТО… Мы не просим предоставить нам или вернуть ядерное оружие. Мы отдали оружие, но ничего не получили», — приводит его слова «Страна. ua».

По его словам, Киев на всех уровнях затрагивает вопрос о гарантиях безопасности для Украины, и в этом контексте у Североатлантического альянса нет альтернатив.

Зеленский также отметил, что озвучил такое же заявление кандидатам Камале Харрис и Дональду Трампу, а также действующему президенту США Джо Байдену.

Как передавало ИА Регнум, 16 октября Зеленский представил Верховной раде свой «план победы» Украины. Первым пунктом в нём он назвал приглашение Украины в НАТО, вторым — «укрепление обороны» киевского режима с переносом боевых действий «на территорию России», третьим — «неядерное сдерживание» России с помощью размещения западного оружия на украинской территории, четвёртым — совместную с ЕС и США добычу украинских ценных ресурсов и пятым — использование украинских боевиков для укрепления обороны ЕС после окончания конфликта.

В Киеве продвигают не «план мира», а план дальнейшей эскалации украинского конфликта с риском прямого военного столкновения НАТО с Россией, подчёркивал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он назвал намерения киевского режима недальновидными, безрассудными и нелогичными с учётом нынешнего положения Украины в конфликте.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте 16 октября отметил, что о полной поддержке «плана победы» Зеленского говорить рано. Состоится диалог за закрытыми дверями, и невозможно утверждать, что альянс полностью поддерживает все пункты, подчеркнул он.