Варшава, 22 октября, 2024, 16:30 — ИА Регнум. Угрозы со стороны Польши нанести удары по Санкт-Петербургу или Калининграду могут спровоцировать серьёзный ответ со стороны России, говорится в публикации польского издания Do Rzeczy.

РИА Новости / Илья Питалев

Авторы статьи сослались на обновлённую ядерную доктрину РФ и отметили, что нападение Польши на Россию может повлечь за собой ядерные удары. Издание подчёркивает, что угроза ядерному государству обычным оружием является «наивысшим безумием».

«Разве у Польши есть ракетные войска, способные нанести удар по Санкт-Петербургу? С таким же успехом этот или любой другой генерал может заявить, что польский флот атакует Крым или отправит свои войска во Владивосток», — задался вопросом автор материала.

Вместе с этим он подчеркнул, что слова даже отставных военных могут восприниматься как позиция политической элиты Польши.

Как передавало ИА Регнум, ранее начальник генштаба Польши Раймунд Анджейчак пригрозил «незамедлительно» атаковать Санкт-Петербург, а также стратегические объекты РФ, если российские войска перейдут границу Литвы. По его мнению, когда Россия победит в спецоперации на Украине, она якобы нападёт на Польшу, Литву, Латвию и Эстонию. Вместе с этим Анджейчак заявил, что для потенциального нанесения ударов по России Польша закупает 800 ракет с дальностью до 900 километров.

В ответ на угрозы польского военного зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев отметил, что Анджейчак своими высказываниями о нападении на Санкт-Петербург «будит зверя».

В свою очередь военный аналитик Алексей Леонков в беседе с ИА Регнум подчеркнул, что любые громкие угрозы против ядерной державы выглядят смехотворными.