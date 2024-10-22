Москва, 22 октября, 2024, 15:10 — ИА Регнум. Пусковые установки подвижных грунтовых ракетных комплексов (ПГРК) «Ярс» Йошкар-Олинского соединения Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) вывели на боевое патрулирование. Об этом 22 октября сообщили в Министерстве обороны РФ.

Михаил Воскресенский/РИА Новости

«Стратегические ракетчики отрабатывают задачи и вводные, в том числе по совершению интенсивных маневренных действий на маршрутах боевого патрулирования, в рамках несения боевого дежурства», — говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.

В Минобороны добавили, что это плановые мероприятия боевой подготовки. В раках проверки готовности личного состава, а также вооружения и военной техники к длительному несению дежурства в полевых условиях расчёты ПГРК совершат марши протяженностью до 100 км, проведут мероприятия по инженерной подготовке полевых позиций, а также организации маскировки и боевого охранения.

Кроме того, военнослужащие отработают элементы противодействия диверсионно-разведывательным группам условного противника.

Как сообщало ИА Регнум, министр обороны РФ Андрей Белоусов 2 сентября заявил, что безопасность России во многом зависит от боеспособности Ракетных войск стратегического назначения. Он отметил, что государство, поддерживая высокую боеспособность РВСН, оснащает войска современными и перспективными ракетными комплексами, такими как «Авангард», «Сармат», «Ярс».

Ракетные полки подвижных грунтовых ракетных комплексов (ПГРК) «Ярс» Иркутского ракетного соединения во время учений в марте освоили новые районы боевого патрулирования. В учениях задействовали более 3 тыс. военнослужащих и около 300 единиц техники.