Иркутск, 28 марта, 2024, 11:58 — ИА Регнум. Ракетные полки подвижных грунтовых ракетных комплексов (ПГРК) «Ярс» Иркутского ракетного соединения во время учений осваивают новые районы боевого патрулирования. Об этом сообщило Министерство обороны России.

Кадр из видео

«В ходе командно-штабного учения с Иркутским соединением Ракетных войск стратегического назначения полки, оснащенные ПГРК «Ярс», осваивают новые районы боевого патрулирования. Масштабные учения позволяют проверить готовность ракетного соединения действовать в условиях быстро меняющейся обстановки», — говорится в сообщении.

Ведомство добавило, что практические задачи выполнялись с использованием различных вариантов, что позволило гарантированно доводить приказы до всех пунктов управления и автономных пусковых установок с учётом сложной помеховой обстановки.

Уточняется, что в учениях задействовано более 3 тыс. военнослужащих и около 300 единиц техники.

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Как передавало ИА Регнум, ранее Минобороны опубликовало кадры успешного пуска ракеты «Ярс» с территории космодрома Плесецк в Архангельской области. Учебный пуск провело Йошкар-Олинское ракетное соединение.

Президент Владимир Путин в июне 2023 года сообщил, что около половины соединений РВСН получили на вооружение комплексы «Ярс». Он подчеркнул важность развития ядерной триады (стратегическая авиация, межконтинентальные баллистические ракеты и атомные подводные ракетоносцы), так как это обеспечивает баланс сил в мире.

В марте 2023 года Путин заявил, что российская ядерная триада современнее, чем у любого другого государства. Он подчеркнул, что у страны по ядерным носителям паритет с США, но российское вооружение более современное.