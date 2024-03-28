Минобороны сообщило об освоении «Ярсами» новых районов патрулирования
МО РФ: полки «Ярсов» осваивают новые районы боевого патрулирования
Иркутск, 28 марта, 2024, 11:58 — ИА Регнум. Ракетные полки подвижных грунтовых ракетных комплексов (ПГРК) «Ярс» Иркутского ракетного соединения во время учений осваивают новые районы боевого патрулирования. Об этом сообщило Министерство обороны России.
«В ходе командно-штабного учения с Иркутским соединением Ракетных войск стратегического назначения полки, оснащенные ПГРК «Ярс», осваивают новые районы боевого патрулирования. Масштабные учения позволяют проверить готовность ракетного соединения действовать в условиях быстро меняющейся обстановки», — говорится в сообщении.
Ведомство добавило, что практические задачи выполнялись с использованием различных вариантов, что позволило гарантированно доводить приказы до всех пунктов управления и автономных пусковых установок с учётом сложной помеховой обстановки.
Уточняется, что в учениях задействовано более 3 тыс. военнослужащих и около 300 единиц техники.
Как передавало ИА Регнум, ранее Минобороны опубликовало кадры успешного пуска ракеты «Ярс» с территории космодрома Плесецк в Архангельской области. Учебный пуск провело Йошкар-Олинское ракетное соединение.
Президент Владимир Путин в июне 2023 года сообщил, что около половины соединений РВСН получили на вооружение комплексы «Ярс». Он подчеркнул важность развития ядерной триады (стратегическая авиация, межконтинентальные баллистические ракеты и атомные подводные ракетоносцы), так как это обеспечивает баланс сил в мире.
В марте 2023 года Путин заявил, что российская ядерная триада современнее, чем у любого другого государства. Он подчеркнул, что у страны по ядерным носителям паритет с США, но российское вооружение более современное.