Балашиха, Московская область, 2 сентября, 2024, 12:33 — ИА Регнум. Безопасность России во многом зависит от боеспособности Ракетных войск стратегического назначения (РВСН). Об этом заявил министр обороны РФ Андрей Белоусов 2 сентября, выступая перед первокурсниками Военной академии ракетных войск стратегического назначения имени Петра Великого в Балашихе.

РИА Новости/ Вадим Савицкий Министр обороны РФ Андрей Белоусов

«Вы должны в совершенстве обладать военным делом, научиться мыслить нестандартно, предлагать смелые инновационные идеи и решения, стать частью офицерской элиты страны», — сказал глава Минобороны.

Он отметил, что государство, поддерживая высокую боеспособность РВСН, оснащает войска современными и перспективными ракетными комплексами, такими как «Авангард», «Сармат», «Ярс».

Как передавало ИА Регнум, президент России Владимир Путин в марте заявил, что ядерная триада России, включающая стратегическую авиацию, межконтинентальные баллистические ракеты и атомные подводные ракетоносцы, является самой современной в сравнении с другими странами. Он отметил, что у РФ ядерный паритет с США, но вооружение более совершенное.

В июне Путин, отвечая на вопросы западных журналистов, подчеркнул, что Россия никогда не бряцала ядерным оружием. РФ реагирует на соответствующие заявления других стран и призывает не относиться легкомысленно к риторике ядерной эскалации, подчеркнул президент.