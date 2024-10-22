Москва, 22 октября, 2024, 16:01 — ИА Регнум. Заявление министра обороны Франции Себастьяна Лекорню о размещении неядерных сил сдерживания на Украине означает, что французы поддерживают один из пунктов «плана победы» главы киевского режима Владимира Зеленского. Но при этом, никто не понимает как идея о размещении таких сил будет реализовываться. Об этом в беседе с ИА Регнум заявил заведующий кафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Андрей Кошкин.

Frederic Kern/Global Look Press Себастьян Лекорню

«Министр обороны Франции Себастьян Лекорню старается вторить своему президенту Эммануэлю Макрону о том, что Франция и другие государства НАТО будут помогать Украине. Сначала речь шла о размещении каких-то войск, а теперь же речь идёт о неядерных силах сдерживания. Но при этом не даётся характеристика, что они собой представляют, как они будут выглядеть, цели, задачи, ресурсы и кто будет это обеспечивать не разъясняется», — заявил политолог.

Первым о неядерном сдерживании России заговорил глава киевского режима Владимир Зеленский, в своем «плане победы», а теперь об этом заговорил министр обороны Франции, добавил Кошкин.

«Если министра обороны Франции спросить, что это за план неядерного сдерживания, какими силами будет реализовываться, где будет базироваться, что они собой будут представлять: он не ответит, потому что не знает. Это полный абсурд, когда уже люди в погонах говорят то, чего не толком не знают», — подчеркнул политолог.

Как передавало ИА Регнум министр обороны Франции заявил, что пришло время заняться вопросом размещения сил неядерного сдерживания на Украине. Себастьян Лекорню объяснил, что это нужно якобы для готовности отразить «новую угрозу» со стороны России.

Депутат Госдумы Михаил Шеремет заявил, что реализация предложения министра обороны ФранцииСебастьяна Лекорнюо размещении на территории Украины сил неядерного сдерживания станет концом для Киева. Политик также напомнил, что срок полномочий главы киевского режима Владимира Зеленского уже истёк. При этом западные страны продолжают демонстрировать двойные стандарты, игнорируя нежелание Зеленского проводить выборы в стране.