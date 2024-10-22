Во Франции призвали к размещению сил сдерживания на Украине
Лекорню: настало время заняться вопросом размещения сил сдерживания на Украине
Париж, 22 октября, 2024, 05:55 — ИА Регнум. Пришло время заняться вопросом размещения сил неядерного сдерживания на Украине. Об этом 21 октября заявил министр обороны Франции Себастьян Лекорню, комментируя «план победы» главы киевского режима Владимира Зеленского.
Лекорню в эфире телеканала LCI назвал план украинского лидера началом политического пути, при этом необходимо задаться вопросом о последующих шагах.
«Представьте прекращение огня или мирный договор — вы поймете, что вопрос размещения сил неядерного сдерживания на территории Украины, … чтобы быть в состоянии отразить новую угрозу со стороны России — это, очевидно, вопрос, которым уже нужно заняться», — призвал министр.
При этом он не пояснил, что именно имел в виду под «угрозой». Чиновник считает, что план Зеленского содержит ряд «интересных» пунктов, которые заслуживают внимания и изучения.
По мнению Лекорню, со стороны Украины наблюдается разворот к военно-политической риторике. Киев однажды возобновит диалог с Москвой, о капитуляции русских никто никогда не заявлял, добавил он.
Как сообщало ИА Регнум, 16 октября Зеленский представил Верховной раде свой «план победы» Украины. Первым пунктом в нём он назвал приглашение Украины в НАТО, вторым — «укрепление обороны» киевского режима с переносом боевых действий «на территорию России», третьим — «неядерное сдерживание» России с помощью размещения западного оружия на украинской территории, четвёртым — совместную с ЕС и США добычу украинских ценных ресурсов и пятым — использование украинских боевиков для укрепления обороны ЕС после окончания конфликта.
В Киеве продвигают не «план мира», а план дальнейшей эскалации украинского конфликта с риском прямого военного столкновения НАТО с Россией, подчёркивал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он назвал намерения киевского режима недальновидными, безрассудными и нелогичными с учётом нынешнего положения Украины в конфликте.
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте 16 октября отметил, что о полной поддержке «плана победы» Зеленского говорить рано. Состоится диалог за закрытыми дверями, и невозможно утверждать, что альянс полностью поддерживает все пункты, подчеркнул он.