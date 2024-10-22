Париж, 22 октября, 2024, 05:55 — ИА Регнум. Пришло время заняться вопросом размещения сил неядерного сдерживания на Украине. Об этом 21 октября заявил министр обороны Франции Себастьян Лекорню, комментируя «план победы» главы киевского режима Владимира Зеленского.

Ecole polytechnique Université Paris-Saclay Министр обороны Франции Себастьян Лекорню

Лекорню в эфире телеканала LCI назвал план украинского лидера началом политического пути, при этом необходимо задаться вопросом о последующих шагах.

«Представьте прекращение огня или мирный договор — вы поймете, что вопрос размещения сил неядерного сдерживания на территории Украины, … чтобы быть в состоянии отразить новую угрозу со стороны России — это, очевидно, вопрос, которым уже нужно заняться», — призвал министр.

При этом он не пояснил, что именно имел в виду под «угрозой». Чиновник считает, что план Зеленского содержит ряд «интересных» пунктов, которые заслуживают внимания и изучения.

По мнению Лекорню, со стороны Украины наблюдается разворот к военно-политической риторике. Киев однажды возобновит диалог с Москвой, о капитуляции русских никто никогда не заявлял, добавил он.

Как сообщало ИА Регнум, 16 октября Зеленский представил Верховной раде свой «план победы» Украины. Первым пунктом в нём он назвал приглашение Украины в НАТО, вторым — «укрепление обороны» киевского режима с переносом боевых действий «на территорию России», третьим — «неядерное сдерживание» России с помощью размещения западного оружия на украинской территории, четвёртым — совместную с ЕС и США добычу украинских ценных ресурсов и пятым — использование украинских боевиков для укрепления обороны ЕС после окончания конфликта.

В Киеве продвигают не «план мира», а план дальнейшей эскалации украинского конфликта с риском прямого военного столкновения НАТО с Россией, подчёркивал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он назвал намерения киевского режима недальновидными, безрассудными и нелогичными с учётом нынешнего положения Украины в конфликте.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте 16 октября отметил, что о полной поддержке «плана победы» Зеленского говорить рано. Состоится диалог за закрытыми дверями, и невозможно утверждать, что альянс полностью поддерживает все пункты, подчеркнул он.