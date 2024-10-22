Москва, 22 октября, 2024, 13:03 — ИА Регнум. Реализация предложения министра обороны Франции Себастьяна Лекорню о размещении на территории Украины сил неядерного сдерживания станет концом для Киева, заявил депутат Михаил Шеремет.

Alexis Sciard/Global Look Press Владимир Зеленский и министр обороны Франции Себастьян Лекорню (на переднем плане)

«Озвученный план «победы» украинским диктатором и все связанные с ним предложения и инсинуации являются публичной росписью в своём бессилии в противостоянии с Россией, желанием оттянуть время и станут финалом для украинской государственности», — сказал депутат в беседе с «РИА Новости».

Шеремет также напомнил, что срок полномочий главы киевского режима Владимира Зеленского уже истёк. При этом западные страны продолжают демонстрировать двойные стандарты, игнорируя нежелание Зеленского проводить выборы в стране.

22 октября ИА Регнум передавало, что Себастьян Лекорню, комментируя «план победы» Зеленского, заявил, что пришло время заняться вопросом размещения сил неядерного сдерживания на Украине.

По мнению Лекорню, со стороны Украины наблюдается разворот к военно-политической риторике. Он добавил, что Киев однажды возобновит диалог с Москвой, о капитуляции русских никто никогда не заявлял.

Президент России Владимир Путин 18 октября заявил, что Россия заинтересована в том, чтобы завершить конфликт на Украине как можно быстрее, но определять сроки — сложная и контрпродуктивная вещь.