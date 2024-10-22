Красногорск, 22 октября, 2024, 12:46 — ИА Регнум. Заказчиком покушения на убийство помощника депутата Госдумы Шерипа Алихаджиева был его земляк Башир О., сообщает 22 октября ТАСС со ссылкой на осведомлённый источник в правоохранительных органах.

ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

Подозреваемый — владелец бизнеса по оптовой торговле стройматериалами, ИП было зарегистрировано в июле 2024 года, сказано в сообщении.

«Убийство заказал земляк Шерипа Алихаджиева, уроженец Ингушетии», — рассказал источник агентства.

Telegram-канал «112» в свою очередь проинформировал, что заказчик передал исполнителю убийства Василю Коновалову фотографию намеченной жертвы, пистолет с глушителем и 500 тыс. рублей задатка. Остальную часть суммы Коновалов должен был получить после выполнения «заказа».

Как сообщало ИА Регнум ранее, сотрудники правоохранительных органов задержали предполагаемых заказчика и исполнителя покушения на убийство Алихаджиева. Исполнителю пообещали за убийство 20 млн рублей, за своей жертвой он следил в течение месяца.

10 октября в деревне Лапино в Московской области неизвестный напал на Аликхаджиева, который занимает должность помощника депутата Госдумы Владимира Шаманова, и выстрелил в него по меньшей мере четыре раза. Пострадавшего доставили в больницу и экстренно прооперировали. По факту покушения возбудили уголовное дело.

Официальный представитель МВД России Ирина Волк 22 октября сообщила, что предполагаемых исполнителя и заказчика покушения на помощника депутата Госдумы задержали в Московской области. Обоих подозреваемых доставили в следственный изолятор.

Ранее Аликхаджиев руководил администрацией Шалинского района Чечни, а также занимал посты первого заместителя председателя Госсовета Чечни и зампреда правительства Ингушетии.