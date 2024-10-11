Одинцово, Московская область, 11 октября, 2024, 11:23 — ИА Регнум. В подмосковном Одинцове неизвестный расстрелял помощника депутата Госдумы Шерипа Аликхаджиева. Мужчина госпитализирован с двумя огнестрельными ранениями.

СК России

Инцидент произошёл 10 октября в деревне Лапино. Неизвестный произвёл в него не менее четырёх выстрелов.

«Потерпевший госпитализирован в медицинское учреждение, где находится в реанимации», ― сообщили в пресс-службе регионального Главного следственного управления СК.

Следователи возбудили уголовное дело по статье о покушении на убийство (ч. 3 ст. 30 ч. 1 ст. 105 УК РФ). В настоящее время криминалисты осматривают место происшествия, изъяты гильзы, пули и смывы. Ведётся розыск преступника.

Между тем дочь Аликхаджиева в беседе с ИА Регнум заявила, что с её отцом всё хорошо, он якобы находится дома.

Шерип Аликхаджиев занимает должность помощника депутата Госдумы Владимира Шаманова. Ранее он был главой администрации Шалинского района Чеченской Республики. От этой должности его освободили в июне 2004 года. Также он занимал пост первого заместителя председателя Госсовета Чечни. В 2006 году был назначен зампредом правительства Ингушетии.