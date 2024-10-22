Одинцово, Московская область, 22 октября, 2024, 08:35 — ИА Регнум. Предполагаемые исполнитель и заказчик покушения на помощника депутата Госдумы Шерипа Аликхаджиева задержаны, сообщила 22 октября официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Petrov Sergey/Global Look Press

Не называя имени потерпевшего, она отметила, что оперативники уголовного розыска задержали в Московской области двоих подозреваемых в покушении на убийство мужчины, которое было совершено 10 октября в деревне Лапино городского округа Одинцово.

«Оба мужчины доставлены в следственные органы», — написала Волк в Telegram-канале.

Как сообщало ИА Регнум, 10 октября в деревне Лапино неизвестный напал на Аликхаджиева, который занимает должность помощника депутата Госдумы Владимира Шаманова, и выстрелил в него по меньшей мере четыре раза. Аликхаджиева доставили в больницу и экстренно прооперировали. По факту покушения возбудили уголовное дело.

Свидетелей преступления не было, так как в момент нападения Аликхаджиев был дома один. Он смог позвонить жене и попросить о помощи. Когда приехали медики, помощник депутата был в сознании и мог передвигаться, но в больнице стало ясно, что ему нужна срочная операция.

Ранее Аликхаджиев руководил администрацией Шалинского района Чечни, а также занимал посты первого заместителя председателя Госсовета Чечни и зампреда правительства Ингушетии.